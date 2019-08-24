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В Минобороны сообщили о пусках "Синевы" и "Булавы" с подлодок

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Пуск ракет был выполнен 24 августа в соответствии с планом боевой подготовки.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ отметили, что баллистические ракеты морского базирования "Синева" были отправлены с ракетной подлодки "Тула", а "Булавы" – с ракетной подлодки "Юрий Долгорукий".

Пуск ракет был произведен из приполюсного района в Северном Ледовитом океане и из Баренцева моря. Макеты боевых блоков ракет успешно поразили учебные цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на запуск новой ракеты США.

Фото: Pixabay, mil.ru

Видео: Роскосмос ТВ / YouTube

Теги: минобороны, ракеты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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