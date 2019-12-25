В Минобороны считают переход на контрактную армию "дорогим удовольствием"

Евгений Бурдинский рассказал о задачах Минобороны в регионах по пополнению мобилизационного ресурса.

Минобороны России считает переход на полностью контрактную армию экономически нецелесообразным и дорогостоящим проектом. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.

Знаете, кажется, в этом нет необходимости - полностью переходить на контракт, потому что это слишком дорогое удовольствие. И в период пандемии у нас, знаете, сколько было осложнений. И надо дать развитие самой экономике Евгений Бурдинский, российский военный

Специалист отметил, что проходящие военную службу молодые люди "осуществляют свою мечту и реализуют право защищать государство. Бурдинский уверен в том, что Минобороны также думает о том, чтобы в РФ копился мобилизационный ресурс, а в каждом регионе было достаточно людей, которые при необходимости встанут на оборону РФ.

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