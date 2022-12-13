В Минобороны прокомментировали закрытие неба над Петербургом

В ведомстве рассказали, что в городе проводилась тренировка систем ПВО.

Минобороны России дало официальный комментарий по поводу временного закрытия неба над Петербургом утром 28 января. По данным ведомства, в Северной столице прошла тренировка систем ПВО.

Уточняется, что дежурные силы Западной зоны, которые ответственные за ПВО, действовали во взаимодействии гражданскими органами управления воздушным движением.

Судя по сообщению Минобороны, в ходе тренировки были отработаны вопросы обнаружения, идентификации и перехвата цели потенциального нарушителя и взаимодействия с сотрудниками экстренных служба. Также в ведомстве добавили, что в мероприятиях приняли участие истребители дежурных сил ПВО.

Ранее мы сообщили о том, что у Путина есть вся информация по закрытию неба над Петербургом.

Фото: Piter.TV