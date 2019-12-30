В Минобороны прокомментировали инцидент между США и РФ в Сирии

Заявление российских военных транслирует РИА "Новости".

Инцидент, в ходе которого американские военные "перехватили" российскую автоколонну в районе сирийского Манбиджа в Минобороны РФ назвали примером эффективного взаимодействия военных. В ведомстве отметили, что сейчас между военными двух стран сложились профессиональные отношения.

Отмечается, что происшествие имело место быть около 14 месяцев назад.

Ранее мы сообщали о том, что в Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии.

Джеймс Джеффри вспомнил инцидент, который произошел год назад. Случай был связан с "перехватом" военного из России, направлявшегося в Манбидж, однако вопрос был решен по военным каналам.

Дипломат отказался приводить детали журналистам. Спецпредставитель США также решил не раскрывать общественности имени этого человека. Джеффри отметил, что механизм предотвращения инцидентов с РФ действует успешно несколько лет.

Видео: YouTube / Минобр РФ, VOA News, U.S. Air Force Recruiting