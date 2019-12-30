Имя героя событий не разглашается.

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии. Джеймс Джеффри вспомнил инцидент, который произошел год назад. Случай был связан с "перехватом" военного из России, направлявшегося в Манбидж. Об этом сообщили "РИА Новости".

Но это было решено по военным каналам прокомментировал спикер

Дипломат отказался приводить детали журналистам. Спецпредставитель США также решил не раскрывать общественности имени этого человека. Джеффри отметил, что механизм предотвращения инцидентов с РФ действует успешно несколько лет. Коллеги регулируют вопросы между военными по тем же каналам, по которым существует договоренность с самолетами ВС РФ. Воздушные средства не летают над занятыми американцами территориями в Сирии. Однако небольшие недопонимания между участниками начались около 14 месяцев назад, когда армия России начала активную деятельность в регионе.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минобороны назвало потери сирийских войск при атаке боевиков в Идлибе.

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