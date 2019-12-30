Правительственные силы лишились 40 человек, еще 80 ранены.

Минобороны назвало потери сирийских войск при атаке боевиков в Идлибе. Правительственные силы потеряли из-за действий террористов 40 человек, ранено 80 человек. Нападение на военных произошло в ночь с 22 на 23 января. В нем участвовало до 200 человек из запрещенной на территории РФ террористической группировки "Исламская партия Туркестана". Об этом говорится в сообщении "ентра примирения враждующих сторон в Сирии.

Бойцы поддерживались 20 пикапами, одним танком, двумя машинами БМП и двумя "джихад-мобилями". К 7 часам утра атакующие смогли продвинуться в глубину до 1,2 километров и до 3,65 км по фронту. В общей сложности террористы захватили населенные пункты Хуайн-Эль-Шааф и Самка.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Минобороны раскрыли детали работы системы ПРО Москвы.

Фото: Pixabay.com

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