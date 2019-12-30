Сейчас она проходит обновление.

В Минобороны раскрыли детали работы системы ПРО Москвы. Она проходит глубокую модернизацию, благодаря чему будет актуальна еще десятки лет. Об этом изданию "Красная звезда" рассказал генерал-майор Сергей Грабчук. Специалист отметил, что при этом система не снимается с боевого дежурства.

В настоящее время система позволяет отразить ограниченный удар существующих и перспективных баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности прокомментировал эксперт

Осуществляется переход на современную элементную базу. Вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные электронно-вычислительные средства. Отрабатываются перспективные противоракеты. В ближайшее время эти меры расширят боевые возможности и улучшат характеристики ПРО. Совершенствуется технология производства и изменяются угрозы, находящиеся перед системой обороны страны. Эти условия требует адекватной реакции от властей. В частности - создания новых способов защиты и развития методов применения системы ПРО.

Модернизация позволит увеличить зону поражения по дальности и высоте, а также увеличить надежность и безопасную эксплуатацию приборов, время использования системы, снизить электропотребление и расходы на содержание.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.

Фото: Piter.tv

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