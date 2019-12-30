Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов

Новый исторический раздел основан на уникальных данных из фондов Центрального архива военного ведомства.

Министерство обороны России опубликовало ряд рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков. Новый исторический раздел основан на уникальных данных из фондов Центрального архива военного ведомства.

Открывает раздел подборка документов о Варшавском восстании, которое произошло в сентябре 1944 года. В них содержатся показания участников тех событий, из которых следует, что бунт был слабо подготовлен. Он преследовал политические цели, при этом не учитывалась обстановка на фронте. Организатором восстания стала подпольная организация Армия Крайова. Ее действия курировало польское эмигрантское правительство из Лондона.

Согласно имеющимся документам, бойцы Красной армии, несмотря на измотанность и ограниченные ресурсы, активно поддерживали восстание, поставляя оружие, еду и горючее. После провала стали известны факты, что ошибки и просчеты организаторы восстания могли допустить специально.

Помимо всего прочего, в разделе опубликован фотоальбом с уникальными снимками прорыва обороны Варшавы, последствиями штурма и артиллерийской подготовки. Также на сайте размещены наградные документы и свидетельства того, что войска нацистской Германии уничтожали все на своем пути во время отступления из Варшавы.

Напомним, Варшаву освободили от фашистских захватчиков 17 января 1945 года. На территории оккупированной Польши нацисты создали несколько концлагерей для массового уничтожения людей.

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Видео: YouTube / AV Geeks, WatchMojo.com