В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях

Вооруженные силы Украины за последние сутки проведения Россией специальной военной операции потеряли на запорожском и южнодонецком направлениях 300 человек личного состава и четыре "Леопарда" немецкого производства. Об этом в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 июня сделал официальный представитель министерства по обороне РФ.
Общие потери ВСУ составили девять танков, из которых четыре "Leopard", 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских "Bradley", 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Cezar" производства Франции.
Игорь Конашенков, геерал-лейтенант РФ
Добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны.
Фото и видео: Минобороны России
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