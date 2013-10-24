Игорь Конашенков рассказал о работе военных в зоне СВО.

Вооруженные силы Украины за последние сутки проведения Россией специальной военной операции потеряли на запорожском и южнодонецком направлениях 300 человек личного состава и четыре "Леопарда" немецкого производства. Об этом в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 июня сделал официальный представитель министерства по обороне РФ.

Общие потери ВСУ составили девять танков, из которых четыре "Leopard", 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских "Bradley", 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Cezar" производства Франции. Игорь Конашенков, геерал-лейтенант РФ

Добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны.

Фото и видео: Минобороны России