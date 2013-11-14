Добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны

Николай Панков рассказал, что Сергей Шойгу уже подписал соответствующие документы.

Отечественные добровольческие отряды до 1 июля 2023 года подпишут контракты с Министерством обороны России. Соответствующее заявление сделали представители прес-службы профильного ведомства.

В целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск министром обороны Российской Федерации подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. пресс-служба Минобороны России

В рамках выступления в Национальном центре по обороне статс-секретарь, заместитель министра по обороне Николай Панков отметил, что подписание документов с профильным ведомствам даст волонтерам возможность приобрести правовой статус, а также сформирует в стране единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения боевых задач. Эксперт пояснил коллегам на заседании, посвященному вопрос укомплектования Вооруженных сил России военнослужащими по контракту, что добровольцы смогу заключать с Минобороны РФ индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Минобороны в качестве военных по контракту.

Минобороны в начале июня приняло на контракт более 13,5 тысячи человек.

Фото и видео: Минобороны России