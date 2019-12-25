В регионе обеспечивается безопасность военных.

В Минобороны Турции заявили, что в координации с Россией следят за ситуацией в Идлибе. Об этом рассказали местные журналисты из агентства Anadolu со ссылкой на заявление оборонного ведомства. Военные уточнили, что предпринимаются все меры для обеспечения безопасности.

В координации с Россией пристально наблюдаем за развитием ситуации в Идлибе. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших военных заявление Минобороны Турции

Напомним, что дроны западной коалиции во главе с США атаковали штаб экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра", запрещенной на территории России. Нападение произошло на западе провинции Идлиб. На данный момент СМИ заявили о не менее 17 погибших боевиках и 5 мирных жителей.

Оперштаб не будет рекомендовать повторно закрывать границы России.

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