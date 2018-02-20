В Минобороны опровергли информацию о перехвате американского самолета-разведчика

В ведомстве заявили, что он двигался в сторону базы ВМФ России, поэтому был взят под контроль специалистов.

В Минобороны РФ опровергли информацию о перехвате американского самолета-разведчика над нейтральными водами Средиземного моря. В ведомстве пояснили, что воздушное судно двигалось в сторону базы ВМФ России в городе Тартус, поэтому его взяли под контроль.

По словам представителей Минобороны, российские средства ПВО заметили воздушную цель 4 июня в 12:30 мск на авиабазе Хмеймим. В воздух был поднят истребитель Су-35, который на безопасном расстоянии определил, что перед ним американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон". После того как он изменил направление, российский истребитель вернулся на базу.

Накануне пресс-служба Шестого флота США заявила, что 4 июня российский Су-35 трижды перехватил американский P-8A Poseidon над Средиземным морем. При этом вторую встречу американцы назвали небезопасной, так как Су-35 пролетел на высокой скорости непосредственно над разведчиком США.

Ранее мы писали, что российский Су-27 перехватил над нейтральными водами американский самолет-разведчик.

Видео: YouTube / Минобороны