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В Минобороне предложили лишить армейских генералов каракулевых шапок
Сегодня, 16:41
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matveyvn

В Минобороне предложили лишить армейских генералов каракулевых шапок

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В Кремле от комментариев отказались.

В Минобороне предложили лишить армейских генералов каракулевых шапок. Норма содержится в проекте поправок в указ президента РФ "О военной форме одежды".

В случае принятия поправок генералы и полковники, адмиралы и капитаны I ранга лишатся права носить каракулевые шапки с козырьком. Им на смену придут меховые шапки с козырьком. Отметим, что мех — более дешёвый материал, чем каракуль.

При этом право носить каракулевые шапки останется у офицеров высшего ранга ФСО и Росгвардии.

В Кремле от комментариев отказались.

Ранее в Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых.

Теги: армия рф, минобороны, шапки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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