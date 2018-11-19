Замминистра культуры заявила об ошибке при публикации "Культурного норматива школьника"

В середине сентября от имени министерства культуры был опубликован "Культурный норматив школьника", где старшеклассникам предлагали ознакомиться с композициями группы The Beatles, Queen, Nirvana, песнями Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Андрея Макаревича.

Замминистра культуры Алла Манилова заявила, что список культурных нормативов для школьников, в который вошли рок-группы Queen и Beatles опубликовали по ошибке. Документ не согласовывали с ведомством. Об этом сообщило РИА Новости.

Министр не в курсе, я не в курсе. Глуповатая получилась история в том смысле, что от имени министерства культуры предлагается некая цензура как учреждений, так и всей мировой культуры. Алла Манилова

Однако, замминистра отметила, что данная идея заслуживает внимания, так как государство должно с детства думать о доступе к культуре.

В середине сентября от имени министерства культуры был опубликован "Культурный норматив школьника", где старшеклассникам предлагали ознакомиться с композициями группы The Beatles, Queen, Nirvana, песнями Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Андрея Макаревича.