Пилотный проект стартовал 1 сентября в 11 регионах России.

Песни Queen и Nirvana вошли в список культурных нормативов для школьников. Пилотный проект министерства просвещения и министерства культуры РФ стартовал 1 сентября в 11 регионах страны. Об этом пишут РИА Новости.

Речь идет о Республике Татарстан, Республике Коми, Ставропольском крае, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской, Новосибирской областях, Краснодарском крае, Ульяновской и Белгородской областях.

Рекомендуемый перечень включает произведения искусства по направлениям "Изобразительное искусство", "Музыка", "Литература", "Архитектура", "Кинематограф" и "Театр".

Школьникам, в частности, предлагается изучать картины Васнецова, Врубеля, Рериха, иконы Андрея Рублева, полотна Леонардо да Винчи и многое другое. Ученикам младших классов предложат ознакомиться с оперой "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, а также балетом "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского.

Школьникам старших классов предлагают изучать композиции All you need is love группы The Beatles, Smells like teen spirit группы Nirvana, Bohemian rhapsody группы Queen. Также в перечень попали песни Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Андрея Макаревича.

Ранее мы писали, что "Оно 2" вторую неделю подряд возглавляет российский прокат.

Фото: Википедия