Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ с 1 сентября

Дмитрий Чернышенко рассказал о нововведении для учеников школ с учебного сезона 2025-2026 годов.

Школьная программа, по которой обучаются ученики, с нового учебного года будет синхронизирована с заданиями Единого государственного экзамена. Соответствующее заявление в ходе выступления на итоговом заседании министерства по просвещению страны сделал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чиновник пояснил коллегам, что для всей системы образования власти предпринимают важный шаг. Речь идет об ограничении максимального количества контрольных и проверочных работ, включая ВПР, которые занимали до десяти процентов от общего объема учебного времени.

С 1 сентября этого года образовательные программы будут синхронизированы с государственными экзаменами. Дмитрий Чернвшенко, вице-премьер России

Напомним, что досрочный период ЕГЭ в 2025 году запланирован с 21 марта по 21 апреля, а основной – продлится с 23 мая по 4 июля.

Три вуза Петербурга получат по миллиарду рублей по программе "Приоритет-2030".

Фото и видео: Вконтакте / Министерство по просвещению Российской Федерации