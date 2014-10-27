Предмет "Духовно-нравственная культура России" будет обязательным в 5-7-х классах

Алексей Лубков раскрыл суть нового школьного предмета.

Предмет "Духовно-нравственная культура России", который вернется в образовательные учреждения страны в 2026 году, будет обязательным. В пятом классе руководство отведет на его изучение 17 часов, а в шестом и седьмом классах - по 34 часа. Рукописи всех учебников чиновники планируют подготовить уже к ноябрю 2025 года. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства ТАСС сделал ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ), академик РАО, доктор исторических наук Алексей Лубков.

Программа курса уже определена. Структура курса проработана, его будут преподавать учителя истории. В связи с этим будет пересмотрена структура учебного плана основной школы. Это будет один из важных мировоззренческих курсов. Алексей Лубков, доктор истрических наук

Эксперт уточнил, что содержание школьного курса будет касаться духовно-нравственных ценностей русской и российской цивилизации. Она будет демонстрироваться через деятельность героев, их жизнеописание и подвиги. По словам Алексея Лубкова, специалисты пытаются сделать так, чтобы речь шла не просто от оторванных от современной жизни ценностях и героях, а близкими к ним и понятных для возрастной группы образах.

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Фото: Pitet.tv