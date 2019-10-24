Запрета на пользование мессенджером нет.

В Минкомсвязи объяснили ситуацию с Telegram в России. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Волина. По словам спикера, попытки блокирования мессенджера не означают то, что пользователям запрещено пользоваться приложением.

Чиновник подчеркнул, что одно другому не противоречит. Россияне на законном основании могут продолжать использовать Telegram. Ранее об этом же заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что с апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует сервис по решению суда. Руководство мессенджера отказалось передавать ключи шифрования спецслужбам. Они заявили, что такой доступ нарушит безопасность личных данных клиентов и будет являться вмешательством в их тайную переписку.

Ранее Piter.tv писал о том, что спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на мессенджер Telegram.

Фото: Pixabay.com

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