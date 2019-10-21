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Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на мессенджер Telegram

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С апреля прошлого года Роскомнадзор пытается заблокировать мессенджер.

Cпецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на сессии международного форума "Открытые инновации" в "Сколково" заявил, что в России не запрещено пользоваться Telegram. Об этом сообщило ТАСС.

С апреля прошлого года Роскомнадзор пытается заблокировать мессенджер из-за того, что руководство Telegram отказалось предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Песков отметил, что сам он не пользуется Telegram, но в России есть сеть, которая строится на (базе) 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы.

В сентябре Роскомнадзор заявил о продолжении борьбы против Telegram.

Теги: telegram, дмитрий песков
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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