Их перечисляют в Пенсионный фонд.

В Минфине рассказали, куда идут деньги, которые конфисковали у коррупционеров. Об этом сказано в проекте итогового доклада, подготовленного к заседанию коллегии.

Оказалось, что конфискованные средства зачисляются в Пенсионный фонд. Они направляются на выплату страховых пенсий. Туда же идут и деньги, вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.

По словам Александра Бастрыкина, СК в 2019 году направил в суды более 8 000 дел о коррупции.

Ранее Слепаков высмеял борьбу с коррупцией в России.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации