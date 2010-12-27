В Минфине объяснили замедление роста ВВП задержкой реализации нацпроектов

Чиновники прогнозировали такое положение дел заранее.

В Минфине объяснили замедление роста ВВП задержкой реализации национальных проектов. Заместитель министра Владимир Колычев заявил, что экономика замедляется из-за внутренних факторов. Спикер поделился информацией с "РИА Новостями" во время конференции S&P Global Ratings.

В этом году мы понимали, что это не риск, это был базовый прогноз заметил чиновник

Осенью 2019 года правительство учитывало в макроэкономическом прогнозе "лаги между эффектами бюджетно-налогового маневра". По словам Колычева, налоги влияют на систему сразу и депрессивно. Одновременно с этим "бюджетные расходы будут постепенно раскручиваться". Именно из-за такой логики, по мнению Минфина, замедлилось развитие экономики.

Напомним, что в первом полугодии ВВП вырос на 0,7%. В среднем годовой прогноз по данному показателю достигает 1,3%.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/