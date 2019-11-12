На оперативное решение проблемы потребуется по 200 млрд рублей в год.

Алексей Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму. Глава Счетной палаты считает, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов ежегодно правительству необходимо выделять 200 миллиардов рублей (или по 10 тысяч рублей на человека).

Политик напомнил, что в стране за чертой бедности живут около 20 млн человек. Сейчас Россия тратит на соцподдержку почти 11 триллионов рублей, что составляет 11 процентов от ВВП. В эту статью входят трансферт в Пенсионный фонд, социальные выплаты и льготы нуждающимся. Несмотря на это Кудрин добавил, что найти дополнительно из бюджета еще 200 млрд на бедных - возможно.

Эти деньги не достанутся кому-то из тех, кто раньше получал по категориям заметил спикер

По мнению специалиста, государству следует отказаться от устаревших выплат в размере 200-300 рублей. Эти деньги не помогают льготникам, а только отнимают средства из бюджета.

Ранее Piter.tv писал о том, что Алексей Кудрин назвал главный недостаток нацпроектов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Science