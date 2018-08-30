Алексей Кудрин назвал главный недостаток нацпроектов

Политик предлагает дать больше полномочий регионам России.

Алексей Кудрин заявил, что самостоятельность субъектов недостаточна для увеличения экономического роста России. Об этом спикер рассказал "ТАССу". Глава Счетной палаты добавил, что этот показатель уменьшился после перехода на национальные проекты.

Именно малая самостоятельность и является препятствием для роста экономики страны. Кудрин выступил за то, чтобы расширить полномочия регионов. Отношение между федеральным центром и субъектами политик назвал важнейшим фактором развития.

В этих отношениях не только не изменились принципиальные институты, когда начались нацпроекты. Я бы даже сказал, что ситуация немного усугубилась...Трансферты на нацпроекты увеличились более чем на 130 млрд руб., но они все связаны заметил политик

Однако на местах ресурсов и полномочий не хватает. Отсюда проблемы с дорогами, здравоохранением, социальными обязательствами. Чиновникам необходимо уменьшить регламентацию ряда трансфертов.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава Счетной палаты рассказал, что в России нет бедных пенсионеров.

Фото: Piter.tv

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