В Минэкономразвития заявили о продолжении выработки мер поддержки экономики

Сообщается, что в работе участвуют правительство и регионы страны.

Замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова заявила о продолжении выработки мер поддержки экономики. Об этом она рассказала на сессии Московского финансового форума.

По словам Крючковой, правительство продолжает выработку краткосрочных мер. Она отметила, что в ней также участвуют субъекты РФ, другие организации и бизнес-объединения. О мерах среднесрочного характера замглавы ведомства обещала рассказать попозже.

Ранее Мишустин рассказал, как Россия смогла уменьшить эффект санкций.

Фото и видео: Вконтакте / Московский финансовый форум