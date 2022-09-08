Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, как Россия смогла уменьшить эффект санкций. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
По словам главы правительства, ответная финансовая политика позволила нивелировать эффекты санкций. Мишустин подчеркнул, что рубль укрепился, а инфляция осталась на уровне 13-14%, не уйдя за 30%.
Также российский премьер заявил, что благодаря ответной финансовой политике удалось долгосрочно планировать все необходимые решения для поддержки экономики и населения.
Ранее Мишустин заявил, что ФНБ создал подушку безопасности для государства.
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