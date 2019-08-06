Минэкономразвития не поддержало запрет на продажу крепкого алкоголя до 21 года

В конце марта 2019 года Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года. Как планируется, закон вступит в силу в январе 2020 года.

В Минэкономразвития России не поддержали законопроект Министерства здравоохранения о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года. Об этом сообщил "Коммерсант".

Свое решение ведомство аргументирует тем, что закон только усложнит работу магазинов. Продавцам без спецпрограмм придется самим изучать крепость напитка. Это может только увеличить количество ошибок на кассе и замедлить обслуживание других покупателей.

Минпромторг назвал законопроект Минздрава целесообразным. В Минфине также не исключили, что поддержат идею продажи крепкого алкоголя лицам с 21 года.

Уже в скором времени в России официально разрешат продавать алкоголь и лекарства через Интернет.

Видео: YouTube/ Наука 2.0