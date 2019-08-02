В России с 2020 года официально разрешат продавать алкоголь и лекарства через Интернет

Реализация лекарств через Интернет будет разрешена с 2020 года только в трех городах России.

С 2020 года в России разрешат продажу алкоголя и лекарств через интернет. Сейчас проекты данных законов проходят доработку в профильных ведомствах по распоряжению главы кабинета министров.

Реализация лекарств через Интернет будет разрешена с 2020 года только в трех городах России: в Санкт-Петербурге, Москве, Севастополе. При этом разрешение на осуществление доставки анонсируется только для профессиональных фармацевтов

Что касается алкогольной продукции, то с 2020 года будет разрешено приобретать только вино, в том числе игристое. С 2021 года список дополнят пиво и аналогичные напитки, с 2023 года предполагается пустить на этот онлайн-рынок розничные сети.

Ранее доктор назвал привычные лекарства россиян опасными для здоровья.

Видео: YouTube/ Наука 2.0