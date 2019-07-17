Доктор назвал привычные лекарства россиян опасными для здоровья

Это аспирин, снотворные, таблетки от изжоги и антибиотики.

Доктор Александр Мясников в передаче "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал, какие медицинские препараты могут быть опасны. Доктор отметил, что данные препараты есть в аптечке практически у всех россиян.

Люди применяют эти лекарства по собственному усмотрению, не обращаясь к врачам. В первую группу опасных препаратов входят антибиотики. В 90% случаев люди принимают их зря. А вот они могут привести к нарушению работы почек или даже инсульту/инфаркту.

Вторым опасным лекарством является аспирин. Из-за него может появиться печеночная или почечная недостаточность, даже может открыться язва. В третью группу вошли снотворные, которые влияют на почки, сердце. Также таблетки от изжоги могут приводить к головной боли и расстройству кишечника.

Минздрав к 19 августа упростит порядок назначения наркотических обезболивающих.

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