В Минцифры оценили дефицит кадров в IT-отрасли

Максут Шадаев рассказал о важности развития отрасли.

Дефицит разработчиков в стране оценивается в 500-700 тысяч человек, которые важны России в целях пожддержания высоких темпов развития направления. Однако кадровая профессиональная база отрасли увеличилась только на 13% за прошлый год. Этот уровень достиг порядка 740 тысяч специалистов. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном совещании при участии главы государства Владимира Путина сделал министр по цифровому развитию страны Максут Шадаев.

Потребность в кадрах сохраняется, но кадровая база отрасли тоже увеличивается - на 13% увеличилось количество сотрудников за прошлый год - всего это почти 740 тысяч человек у нас работают в IT-отрасли. Но дефицит разработчиков мы оцениваем в 500-700 тысяч человек, которые нам нужны, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли. Максут Шадаев, глава Мнцифры РФ

Эксперт добавил, что отрасль информационных технологий продолжает расти и активно развиваться. В частности, за 2022 год на 22% вырос объем продаж российских IT-решений.

Минцифры заявило о подключении всех российских школ к скоростному интернету.

Фото и видео: Правительство России