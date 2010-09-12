Минцифры заявило о подключении всех российских школ к скоростному интернету

Максут Шадаев рассказал о проблемах отрасли.

Все российские школы подключены к скоростному интернету, однако в настоящее время фиксируются проблемы с настройкой и оборудованием техники. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном совещании при участии главы государства Владимира Путина сделал министр по цифровому развитию страны Максут Шадаев. Он заметил, что два образовательных учреждения пользуются спутниковым интернетом.

У нас все школы подключены к скоростному интернету, 45 154 школы подключены оптикой. Быстрый интернет пришел во все школы, но есть проблемы с настройкой и поддержанием оборудования. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Эксперт пояснил, что в Минцифры следит за ситуацией, а также совместно с Минпросвещения страны готовят предложение по организации технической поддержки и обучению педагогов по использованию IT в школах. К концу прошлого года в Росси 300 тысяч учителей активно использовали цифровой образовательный контент в классах непосредственно в процессе обучения.

В России создадут центр информационной безопасности цифровой экономики.

Фото и видео: Правительство России