Серьёзное увеличение платы за тариф должно согласовываться с ФАС.

В Минцифры не видят оснований для повышения тарифов на связь в январе. Об этом рассказал замглавы ведомства Олег Иванов, его слова приводит ТАСС.

По его словам, российское законодательство обязует мобильных операторов размещать информацию о предстоящем повышении цен на тарифы на своих сайтах.

Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили. Олег Иванов, замглавы Минцифры

Он отметил, что серьёзное увеличение платы за тариф должно согласовываться с ФАС и заявил, что в январе оснований для повышения не наблюдалось.

Ранее правительство утвердило порядок работы онлайн-сервиса для поступления в вузы.