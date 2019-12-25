В "Милане" выявлены три случая заражения коронавирусом

При этом не уточняется, есть ли среди заболевших игроки команды.

Итальянский журналист Николо Шира в своем Twitter-аккаунте сообщил, что в футбольном клубе "Милан" были выявлены три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 7 апреля игроки вернулись к занятиям на тренировочной базе.

Коронавирус становится все сильнее в мире футбола: помимо шести случаев в "Фиорентине" и трех футболистов "Сампдории", в "Милане" сдали три положительных теста на наличие COVID-19. Возможность возобновить Серию А (чемпионат Италии по футболу) усложняется. Николо Шира, журналист

Отметим, что на данный момент неизвестно, есть ли среди зараженных коронавирусом футболисты команды.

Чемпионат Италии по футболу был прерван в связи с пандемией коронавируса на неопределенный срок. В турнирной таблице первое место занимает "Ювентус". Клуб из Турина набрал 63 очка после 26 матчей. "Милан" находится на седьмой позиции с показателем 36 очков.

Ранее стало известно, что нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала вылечился от коронавируса.

Фото: acmilan.com