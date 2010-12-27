В Миассе из окна корпуса детского лагеря упал 7-летний мальчик

Ребенок с травмами доставлен в больницу.

В Миассе Челябинской области в детском лагере ребенок выпал из окна.

ЧП произошло в минувшую пятницу, 10 августа, в детском лагере отдыха имени Феди Горелова. 7-летний мальчик, находясь в корпусе лагеря, выпал из окна второго этажа. С травмами он был доставлен в больницу. Его состояние оценивается, как удовлетворительное.

По данному факту следственные органы назначили проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Сегодня ранее: В Кемеровской области врачи борются за жизнь 5-летней девочки, которую подожгли подружки.

Фото: pixabay