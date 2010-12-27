В Миассе из окна корпуса детского лагеря упал 7-летний мальчик

В Миассе Челябинской области в детском лагере ребенок выпал из окна.
ЧП произошло в минувшую пятницу, 10 августа, в детском лагере отдыха имени Феди Горелова. 7-летний мальчик, находясь в корпусе лагеря, выпал из окна второго этажа. С травмами он был доставлен в больницу. Его состояние оценивается, как удовлетворительное.
По данному факту следственные органы назначили проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.
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Фото: pixabay
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