В Ленобласти бездомный напал на пенсионерку-колясочницу ради 100 рублей

Мужчина угрожал женщине ножом.

В среду, 3 марта, в полицию Кировского района Ленобласти обратилась 82-летняя жительница поселка Мга. Пенсионерка рассказала о нападении на нее незнакомого мужчины с ножом. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, вооруженный незнакомец пришел к ней в квартиру около 11 утра. Угрожая расправой, он похитил у пенсионерки 100 рублей. Женщина является инвалидом первой группы и передвигается на инвалидной коляске.

Менее чем через час после поступления заявления стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний бездомный. У него изъяли нож и отвезли в отдел полиции.

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