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В Металлострое полыхала квартира
Сегодня, 19:09
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В Металлострое полыхала квартира

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В сети пользователи делятся страшными фотографиями пожара на улице Богайчука.

В субботу, 5 декабря, в Металлострое горела квартила в многоэтажном доме. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канала "Мегаполис".

В трехкомнатной квартире дома № 28 по улице Богайчука вспыхнула обстановка площадью 15 квадратных метров. Бороться с огнем отправились более 20 пожарных. В операции задействовали пять спецмашин. Возгорание ликвидировали за час. 

В результате случившегося пострадали два человека. Спасатели вынесли их из задымленного помещения и передали медикам. Информация о состоянии пациентов уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что после пожара на Народной улице пожилой мужчина попал в больницу.

Фото: Телеграм, Мегаполис

Теги: металлострой пожар, мчс, пожарные, спасатели, улица богайчука
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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