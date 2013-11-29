В Металлострое обнаружили угнанный "Фольксваген"

Машину у 63-летнего петербуржца угнал 31-летний безработный мужчина.

Ранним утром в субботу, 1 мая, в полицию с заявлением об угоне обратился 63-летний местный житель и сообщил, что его "Фольксваген Транспортер" исчез с привычного места, передает источник в правоохранительных органах.

Мужчина отметил, что машину, вероятно, похитили в период с 30 апреля по 1 мая. Ущерб оценили в более 700 тысяч рублей. Оперативники справились быстро, но в этом им помог сам злоумышленник. Тем же днем, буквально через несколько часов, в поселке Металлострой инспектор ДПС оформлял аварию, в ходе чего выяснилось, что машина находится в угоне, а за рулем сидит угонщик – 31-летний безработный петербуржец с несколькими статьями за спиной. Мужчину задержали, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что после столкновения на пересечении Курской и Лиговского перевернулась машина.

Фото: Piter.TV