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В Металлострое снизили ранг масштабного пожара

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На пике с огнем боролись почти 100 человек.

Площадь пожара в Металлострое достигла 5 тысяч квадратных метров. Ранг пожара, по последней информации, снизили до 1БИС. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу Дорога на Металлострой, 4, поступило в 06:00 24 июля. Очевидцы обратили внимание на черный дым, который доносится с промзоны. В огне оказались цех и пристройки. С огнем боролись 90 спасателей. 

Сведения о пострадавших не поступали. 

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Видео: МЧС РФ

Теги: пожар, промзона
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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