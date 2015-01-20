В Металлострое снизили ранг масштабного пожара

На пике с огнем боролись почти 100 человек.

Площадь пожара в Металлострое достигла 5 тысяч квадратных метров. Ранг пожара, по последней информации, снизили до 1БИС. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу Дорога на Металлострой, 4, поступило в 06:00 24 июля. Очевидцы обратили внимание на черный дым, который доносится с промзоны. В огне оказались цех и пристройки. С огнем боролись 90 спасателей.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Видео: МЧС РФ