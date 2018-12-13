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В Металлострое до конца года должна появиться станция скорой помощи
Вчера, 9:00
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arteliseev

В Металлострое до конца года должна появиться станция скорой помощи

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Накануне в Смольном проинспектировали объекты социнфраструктуры в Пушкинском районе и в Колпино.

Как стало известно 22 мая, в посёлке Металлострой на Пионерской улице планируется открытие станции скорой помощи.

Из двух объектов гимназии № 406 ремонт здания на Леонтьевской улице завершен на 60%. Его планируют сдать в августе.  В свою очередь, работы в здании на Церковной улице выполнены на 15% и должны завершиться до конца года.

На Ленинградской улице в Пушкинском районе снесено здание СДЮШОР. Новый объект будет возведен до конца года. К началу учебного года должен открыться детский сад на 120 мест в одном из ЖК Колпинского района.

Ранее мы сообщали о том, что на станции метро "Чернышевская" появится четвертый эскалатор.

Фото: Piter.TV

 

Теги: инфраструктура, петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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