На "Чернышевской" появится четвертый эскалатор

В настоящее время на станции ведется ремонт подъемники, но и им необходима замена.

Как стало известно 22 мая, на станции метро "Чернышевская" появится четвертый эскалатор. Об этом сообщила "Фонтанка". Как уточнили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), за проект готовы заплатить более 27 миллионов рублей.

Сейчас на станции уже ведется ремонт эскалаторов: он завершится 28 июня. В КРТИ отметили, что данный ремонт необходим для поддержки работоспособности старого оборудования, которому более 50 лет.

Отметим, что подъемники были установлены на станции в 1958 году. Их пробег в настоящее время составляет почти 150 тысяч километров. Капремонт будет проводиться без участия подрядчиков "со стороны"

Ранее Piter.TV сообщал о том, что второй участок кольцевой линии петербургского метро построят к 2034-му году.

Фото: Piter.tv