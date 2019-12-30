В Металлострое через мессенджер совратили девочку

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Девочку из Металлостроя совратили через мессенджер "WhatsApp" вечером 15 января, сообщил 78.ru. Немногим позже в полицию обратилась 35-летняя местная жительница, которая заявила, что неизвестный преступник с помощью телефона совершил действия сексуального характера в отношении ее 10-летней дочери.

Как выяснилось, телефон педофила зарегистрирован на территории Турции. На данный момент мобильное средство изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела против виртуального насильника.

Ранее мы писали, что в Пулково полицейские задержали пьяного и курящего на борту самолета пассажира.

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