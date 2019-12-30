В Пулково полицейские задержали пьяного и курящего на борту самолета пассажира

В дежурной части мужчина выражался нецензурными выражениями, на замечания не реагировал, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

В Петербурге транспортная полиция возбудила административные производства в отношении пассажира Пулково, который курил на борту самолета и появился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Диспетчер контроля управления и обслуживания воздушного транспорта доложил полицейским о необходимости прибытия наряда полиции к судну, которое прилетело из Калининграда.

Полицейские установили, что 41-летний житель Свердловской области, находился на борту воздушного судна в состоянии опьянения. Своим видом и поведением оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность. Кроме того, во время полета, находясь в туалетной кабине, курил сигарету с табаком, – сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В дежурной части мужчина выражался нецензурными выражениями, на замечания не реагировал, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Сотрудники полиции в аэропорту Пулково поместили правонарушителя камеру содержания задержанных лиц.

В отношении жителя Свердловской области составили протоколы за курение табака на борту самолета, за появление в общественных местах пьяным и за мелкое хулиганство.

Авиакомпания FlyOne возобновит рейсы из Петербурга в Кишинев летом 2020.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО