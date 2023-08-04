В Мелитополе на братском кладбище провели акцию "Свеча поколений"

Жители города почтили память Ольги Качуры.

В городе Мелитополе на мемориале "Братское кладбище" местные активисты провели акцию "Свеча поколений" в честь годовщины гибели Героя России и Донбасса Ольги Качуры. В социальных сетях информационного агентства "ТАСС" появились видеокадры с данного памятного мероприятия. Известно, что молодежь выложила на территории комплекса свечами слово "Донбасс". После этогоо собравшиеся жители возложили венки и цветы к Вечному огню.

Сегодня мы вспоминаем те события далеких лет, в годы Великой Отечественной войны, и связываем это с тем, что пришлось пережить Донбассу сейчас активистка

ФСБ пресекла деятельность украинской диверсионной группы в Мелитополе.

Фото и видео: Telegram / ТАСС