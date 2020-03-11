Видео: В Мексике в метро столкнулись два состава

Сообщается минимум об одном погибшем и более 40 пострадавших.

В Мексике в метро на большой скорости столкнулись два поезда.

ЧП произошло на одной из станций подземки в Мехико в 23.30 по местному времени (08.30 по мск), сообщает РИА Новости. Глава правительства Мехико Клаудиа Шеинбаум сообщил, что при столкновении составов в метро погиб 1 человек, еще 4 человека с различными травмами госпитализировали в больницу.

Оба машинисты живы, но с травмами были направлены в больницу. Причины ЧП выясняются.

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