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В "Мега Дыбенко" рухнул потолок на парковке
Сегодня, 9:50
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nadezhda_sib

В "Мега Дыбенко" рухнул потолок на парковке

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Никто не пострадал.

В "Мега Дыбенко" на парковке рухнул потолок. Об этом утром 14-го июня сообщил очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Автор отмечает, что в торговом центре "рухнул потолок на парковке или пол". Все содержимое, которое лежило на верхнем этаже, оказалось на асфальте. 

Другой участник группы его поправил и сообщил о том, что поломка произошла еще ночью из-за демонтажа. В его результате стяжки сломали стены перекрытия. 

Участники "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" решили пока воздержаться от посещения "Мега Дыбенко". Настоящая причина обрушения выясняется. 

Paнее Piter.TV сообщил о пожаре на Синопской набережной. 

Фото: vk.com/spb_today

Теги: мега дыбенко, парковка, торговый центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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