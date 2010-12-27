В "Мега Дыбенко" рухнул потолок на парковке

Никто не пострадал.

В "Мега Дыбенко" на парковке рухнул потолок. Об этом утром 14-го июня сообщил очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автор отмечает, что в торговом центре "рухнул потолок на парковке или пол". Все содержимое, которое лежило на верхнем этаже, оказалось на асфальте.

Другой участник группы его поправил и сообщил о том, что поломка произошла еще ночью из-за демонтажа. В его результате стяжки сломали стены перекрытия.

Участники "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" решили пока воздержаться от посещения "Мега Дыбенко". Настоящая причина обрушения выясняется.

Paнее Piter.TV сообщил о пожаре на Синопской набережной.

Фото: vk.com/spb_today