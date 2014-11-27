В Max ввели жалобы на контент в чатах и безопасный режим

Пользователи получили кнопку "Пожаловаться".

Центр безопасности российского мессенджера MAX внедрил меры для защиты пользователей от подозрительного контента и контактов. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы социальной сети. Специалисты объяснили, что теперь пользователи смогут выразить свое недовольство материалами при помощи кнопки "Пожаловаться". Далее заявки будут направлены модераторам. Чтобы воспользоваться своим правом, человек должен прямо в чате нажать и удерживать сообщение, которое, по его мнению, содержит в себе информацию. Также от него потребуется указать причину жалобы и отправить ее специалистам мессенджера.

Центр безопасности фиксирует не только спам, но и оскорбления, фишинг, попытки социальной инженерии. пресс-служба Max

Безопасный режим мессенджера скроет профиль пользователя от поиска по номеру телефона, а также поможет человеку заблокировать входящие выходы от незнакомых номеров и отключить приглашения в чаты от других пользователей. Настройка подобного режима требует введения отдельного пин-кода.

Фото: download.max.ru