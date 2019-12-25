Горелкин: интеграция Max и "Госуслуг" завершится через несколько недель

В Госдуме рассказали о безопасности российского мессенджера.

Российский национальный мессенджер Max будет полноценно интегрирован с единым порталом "Госуслуги" уже через несколько недель. Соответствующей информацией с подписчиками через собственный Telegram-аккаунт поделился заместитель председателя профильного комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Пообщался с разработчиками национального мессенджера и выяснил, что "Госуслуги" появятся в Мax уже через несколько недель. Антон Горелкин, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты законодательного органа страны заметил, что онлайн-сервис получил все необходимые ведомственные разрешения еще два месяца назад. Пимерно в тот же период времени началось закрытое тестирование приложения. Отечественные разработчики, которые задействованы в проекте, уточнили, что к настоящему моменту интеграция уже почти завершена. Они уверены, что сервис полностью отвечает всем требованиям безопасности, которые предъявляются властями к работе государственных информационных систем.

Max занял второе место в App Store.

Фото: Piter.tv