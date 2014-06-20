Пользователи оценили приложение в среднем на показатель 4,2 балла.

Национальный российский мессенджер Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений со средней оценкой 4,2. Данное приложение оценили более 67 тысяч пользователей-владельцев гаджетов с операционной системой iOS. Известно, что при переходе на официальную страницу приложения в App Store говорится, что сейчас это "соцсеть номер один". Соответствующие данные предоставили журналисты из новостного агентства "РИА Новости".



В свою очередь в Google Play приложение оценили более 113 тысяч пользователей на Android. В начале июля число пользователей, зарегистрированных в мессенджере, превысило два миллиона. В марте 2025 года компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, а также звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы с размером до четыре гигабайтов. Сервис доступен в онлайн-магазинах приложений App Store, Ru Store и Google Play. Позже российское федеральное правительство указало, что выбрана организация, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочерняя для VK "Коммуникационная платформа".

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Фото: pxhere.com