Петербуржцам объяснили, как найти в мессенджере MAX экстренный номер 112

Жители Петербурга теперь могут обращаться в службы экстренного реагирования, не покидая популярное приложение для общения.

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга сообщил о новой возможности вызова экстренных служб через национальный мессенджер MAX. Как пояснили в Смольном, теперь жители города могут напрямую обращаться в Службу экстренных вызовов и Информационно-справочную службу, не покидая приложение.

Для максимального удобства пользователей номера телефонов можно сохранить в контактах или использовать соответствующую кнопку, расположенную под списком чатов в приложении МАХ, - отметили представители комитета

Для связи со службами необходимо добавить в контакты следующие номера: служба 112: +79313261-112, служба 122: +79313261-122.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул значимость этого нововведения. По его словам, Санкт-Петербург стал первым регионом России, реализовавшим такую интеграцию городских служб с мессенджером. В ближайших планах разработчиков - внедрение интеллектуальных чат-ботов с расширенным функционалом и создание специализированных мини-приложений для более эффективного взаимодействия граждан с экстренными службами.

Ранее сообщалось, что Петербург станет первым регионом РФ, который использует мессенджер МАХ для работы городских служб.

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