Петербург станет первым регионом РФ, который использует мессенджер МАХ для работы городских служб

Уже запущена тестовая версия нового функционала.

Петербург окажется первым среди регионов России, внедряющим использование мессенджера МАХ для улучшения взаимодействия горожан с муниципальными сервисами. Информацию распространил губернатор города Александр Беглов в своём Telegram-канале 23 июля.

Уже запущена тестовая версия нового функционала. Сейчас в мессенджере зарегистрированы официальные аккаунты "Службы 112 Санкт-Петербурга" и информационно-справочной службы "122", через которые граждане смогут отправлять письменные запросы либо связываться голосом прямо в приложении. Со временем возможности мессенджера планируется расширить.

Беглов подчеркнул удобство нововведения для пользователей и его потенциальную эффективность, способствующую ускоренной обработке обращений и передаче сообщений экстренным службам.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге попробуют увеличить продолжительность жизни до 80 лет.

Фото: Max.ru