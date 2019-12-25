Петербург станет первым регионом РФ, который использует мессенджер МАХ для работы городских служб

Петербург окажется первым среди регионов России, внедряющим использование мессенджера МАХ для улучшения взаимодействия горожан с муниципальными сервисами. Информацию распространил губернатор города Александр Беглов в своём Telegram-канале 23 июля.
Уже запущена тестовая версия нового функционала. Сейчас в мессенджере зарегистрированы официальные аккаунты "Службы 112 Санкт-Петербурга" и информационно-справочной службы "122", через которые граждане смогут отправлять письменные запросы либо связываться голосом прямо в приложении. Со временем возможности мессенджера планируется расширить.
Беглов подчеркнул удобство нововведения для пользователей и его потенциальную эффективность, способствующую ускоренной обработке обращений и передаче сообщений экстренным службам.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге попробуют увеличить продолжительность жизни до 80 лет.
Фото: Max.ru
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