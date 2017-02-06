В Матвеевском саду сделают новую спортивную площадку с искусственным покрытием

Представители Смольного отметили, что спортивное оборудование необходимо поменять.

В Матвеевском саду обновят детскую площадку, власти города откликнулись на просьбу местных жителей. Он находится на пересечении Большой Пушкарской улицы и улицы Ленина.

Представители Смольного отметили, что парк находится в хорошем состоянии, но оборудование нужно отремонтировать. С момента установки прошло уже 15 лет. Обновить площадку планируют сразу же после того, как город сможет профинансировать проект. Жители Петроградского района также могут высказать свои пожелания насчет того, что они хотят видеть на участке. Планируется, что в Матвеевском саду появится новое спортивное оборудование, тренажеры, искусственное покрытие и освещение.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители улицы Костюшко жалуются на плачевное состояние детского городка.

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